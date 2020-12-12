الدمام 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1304 جولات رقابية، و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 15 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و 6 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.وقامت الأمانة بأعمال تنظيف وتطهير وتعقيم 1465 موقعاً باستخدام (281.489) لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما رفعت (14.958) طناً من النفايات، وأزالت (8609) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //16:37ت م0055