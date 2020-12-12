الجبيل 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، ثاني سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك بمقر الميدان.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٤٠٠ متر جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس لم تربح و ربحت من (١-٣) بمسافة ١٤٠٠م، فاز بالمركز الأول الحصان "شبل أضم" لإسطبل بندر مرشد الظفيري، وفي الشوط الثاني المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، ومسافة ١٤٠٠م، فاز بالمركز الأول الحصان "البواردي" لإسطبل إسحاق جميل التركماني، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث مفتوح حصن وأفراس عمر سنتين ومسافة ١٤٠٠ متر، فاز بالمركز الأول الحصان "تسامت" لإسطبل عبدالله سعيد المطيري، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس 3 سنوات فأكثر بمسافة ١٤٠٠ م، فاز بالمركز الأول الجواد "محبوبة وئام" لإسطبل مصطفى حسن آل درويش.فيما جاء الشوط الخامس ، وبمسافة ١٤٠٠ م حقق الجواد "سعد الخوي" لإسطبل فارس تيسير الفتوح، المركز الأول وفاز بكأس دعم نادي سباقات الخيل.// انتهى //17:02ت م0056