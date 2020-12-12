بيروت 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 612.37 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 238 ألفاً و92 سهماً، بقيمة 1 مليون دولار أمريكي، مقابل 109 آلاف و2 سهم بقيمة 743 ألفاً و11 دولاراً أمريكياً بنهاية الأسبوع السابق.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.27 مليارات دولار، بارتفاع من 6.20 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //17:43ت م0060