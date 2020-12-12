الدمام 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسعاود المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم, تدريباته بعد المباراة الودية أمس التي جمعته بضيفه منتخب تنزانيا، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020م.وأجرى المنتخب حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب مدينة الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قُسّم الفريق خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا تركز على البناء من الخلف والاستحواذ في ملعب الفريق المنافس.ويستكمل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته، قبل مواجهة ضيفه منتخب تنزانيا وديًا مجددًا مساء يوم الإثنين في ختام المعسكر.يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020م في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021م في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //21:10ت م0078