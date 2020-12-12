الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسغادر الوفد السعودي المكلف بتسليم ملف استضافة كأس آسيا 2027 اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.وكان في وداع الوفد لدى مغادرته الرياض، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله الدلاك، ووكلاء الوزارة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورؤساء الأندية.وسيلتقي الوفد خلال زيارته, رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، حيث سيُقدَّمُ الملف الذي يحمل شعار "معًا لمستقبل آسيا"، وذلك بعد 3 أشهر من إطلاق الاتحاد السعودي حملته الرسمية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.وأثنى سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، منوهًا بالاهتمام الكبير من سمو ولي العهد لتذليل جميع الصعاب أمام تقديم ملف قوي جدير بالمملكة، معربًا عن أمله في أن تكون استضافة كأس آسيا 2027 نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات للمملكة خلال المدة المقبلة.من جانبه, أوضح رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن ملف استضافة كأس آسيا 2027 جاء بعد جهد مميز من جميع القائمين عليه، معربًا عن ثقته في أن الملف سيلاقي قبول الاتحادات المصوتة، لافتًا الانتباه إلى أنه آن الأوان لأن تحتضن المملكة البطولة التي حققها "المنتخب" 3 مرات.يذكر أن الوفد ضم كلًا من نائب رئيس الاتحاد السعودي خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق أحمد بن عيد الحربي، وعددًا من نجوم المنتخب الوطني الذين أسهموا في بطولتي كأس آسيا 1984 و1988.// انتهى //21:27ت م0080