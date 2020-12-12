عمّان 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان اليوم ، بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.وبحث الجانبان خلال اللقاء الجهود المبذولة والمشاورات مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الحاد الذي تواجهه الوكالة , إضافة إلى استعراض الاستعدادات للمؤتمر الدولي لحشد الدعم للوكالة الذي تعمل الأردن والسويد على عقده العام القادم والذي أقرته مجموعة ستوكهولم خلال حوارها الإستراتيجي.// انتهى //21:30ت م0082