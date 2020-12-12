الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسحافظ الهلال على صدارة ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على منافسه الاهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة الرياض.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة بدون أي خسارة مع نهاية ختام مباريات الدور الاول فيما ظل الأهلي على رصيده السابق 28 نقطة.وجاءت نتائج الأشواط 25/16، 22/25، 25/19، 25/20.فيما جاءت بقية نتائج المباريات على النحو التالي: فوز النصر على السلام 3 / 2, والوحدة على الابتسام 3 / 1, والاتحاد على ضمك 3 / 0,والموج على الفيصلي 3 / 2.// انتهى //21:41ت م0083