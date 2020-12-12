الدمام 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسكرّم نادي الصم بالمنطقة الشرقية, لاعبي كرة القدم والجهاز الفني والإداري المشاركين في بطولة المملكة الخماسية في كرة القدم، التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم وأقيمت بالدمام، بحضور نائب رئيس نادي الصم بالشرقية المشرف العام على الأنشطة الرياضية محمد بن جمعان النهدي.وأكد النهدي أن اللاعبين يستحقون التكريم والتشجيع ليواصلوا التميز وتحقيق البطولات، مشيداً بالإنجازات الرياضية منذ تأسيس النادي في عام ١٤٢٢هـ حتى اليوم التي بلغت أكثر من ٣٠ إنجازا تتمحور في أهداف إستراتيجية النادي التطويرية التي بدأها برفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة.ولفت الانتباه إلى أن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متسقة مع خطة النادي في توظيف فعالياته المتعددة التي شرع في تنفيذها مؤخرا في عدة محاور رئيسة منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي.وأوضح أن النادي سيواصل مراحل العطاء والإنجاز وتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠, حيث يُعد النادي نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع وهو يمثل النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء, والمحضن الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء.// انتهى //21:52ت م0085