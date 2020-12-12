الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسكسب فريق الأهلي نظيره فريق النصر في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة 2 - 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل الأهلي هدفه الأول عند الدقيقة 37 عن طريق اللاعب إدريس فتوحي، ليعود النصر سريعًا ويسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه أيمن يحيى في الدقيقة 38.وقبل نهاية الشوط الأصلي للمباراة بدقيقة أضاف إدريس فتوحي هدف فريقه الثاني عند الدقيقة 89 من ركلة جزاء.وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 16 نقطة محتلًا المركز الثاني، فيما بقي النصر على رصيده السابق بـ 4 نقاط في المركز الـ 15 ما قبل الأخير في سُلّم الترتيب.// انتهى //21:55ت م0087