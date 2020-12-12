الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسرفع المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل الدكتور خالد التركي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما الدائم لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وأكد التركي خلال المؤتمر الصحفي الثالث الذي عُقد اليوم في الصياهد, أن تنظيم إقامة مهرجان المؤسس كان ناجحاً ونفخر به في المملكة -ولله الحمد-، مبيناً أن إدارة المهرجان عملت منذ اليوم الأول على تطبيق جميع "البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.وأضاف التركي أن الجهات الحكومية تعمل كمنظومة متكاملة منذ انطلاقة المهرجان حتى اليوم لضمان سلامة وصحة الجميع، حيث قامت وزارة الصحة بحملة للتطعيم من الإنفلونزا الموسمية، فيما تقيم الجهات الأمنية في المناطق المحيطة بالمهرجان نقاط مراقبة لقياس درجات الحرارة، والتأكد من ارتداء الجميع الكمامات، والتزامهم بالإجراءات قبل دخولهم المهرجان.وأشار إلى أن الجهات الأمنية قامت بجولات تفتيشية خلال الأيام الماضية ورصدت عددًا من المخالفين للإجراءات الاحترازية، وطَبَّقَت العقوبات المقررة بحقهم.ودعا المتحدث الرسمي المشاركين في المهرجان وزواره إلى الابتعاد عن مناطق التجمعات، والالتزام بارتداء الكمامة، إضافة لترك مسافة بينهم وبين الآخرين، وتحميل تطبيقَيْ تباعد وتوكلنا.// انتهى //22:02ت م0088