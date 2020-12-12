مسقط 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسوصلت بعثة ملف الرياض 2030 إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم, يتقدمهم صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير عام الملف، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في دورتها التاسعة والثلاثين التي ستشهد تصويت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار المدينة الفائزة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 يوم الأربعاء 16 ديسمبر, حيث كان في وداع البعثة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الملف, الذي سيلتحق بها غدًا.وأكّد سمو الأمير فهد بن جلوي أن ملف الرياض 2030 لاحتضان دورة الألعاب الآسيوية سيغير من الشكل الرياضي في المملكة العربية السعودية وقارة آسيا، ويساعد في تطوّر الحركة الأولمبية ويسهم في تحقيق أهدافها.وقدم سموه الشكر لسلطنة عمان الشقيقة وللجنة الأولمبية العمانية على الحفاوة والاستقبال، كما شكر المجلس الأولمبي الآسيوي على التنظيم، مشيراً إلى أن هذه فرصة سانحة بالنسبة لنا لنظهر للعالم استعدادنا التام لاحتضان القارة الصفراء في قلب المملكة، وتقديم عمل يليق باسم والوطن ودورة الألعاب الآسيوية بلاعبيها وجماهيرها على حد سواء.// انتهى //22:47ت م0092