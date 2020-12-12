ينبع 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واستوج مسؤول كرة القدم في وزارة الرياضة بالمدينة المنورة هاشم مرزوق اليوم، فريق كرة القدم لدرجة الناشئين بنادي رضوى ببطولة منطقة المدينة المنورة لكرة القدم وذلك بعد تصدره جدول ترتيب أندية المنطقة على ملعب نادي رضوى بعد نهاية مباراته مع نادي المجد، الذي سيخوض مباريات الصعود للدرجة الأولى.وثمن رئيس مجلس ادارة نادي رضوى علي الصبحي الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني بقيادة الكابتن بندر عبدالعزيز وعبدالله مرشد وجهود اللاعبين التي تكللت بتحقيق هذه البطولة, مهدياً هذا الإنجاز لمحافظ ينبع سعد السحيمي وجميع الجماهير الرياضية بالمحافظة, مشيداً بدور أعضاء مجلس الإدارة ومحبيه والداعمين.// انتهى //22:47ت م0093