لندن 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالدولة الإمارات في لندن اليوم، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة إضافة إلى مناقشة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //22:53ت م0094