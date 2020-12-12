سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي بوزير الدولة البريطاني
السبت 1442/4/27 هـ الموافق 2020/12/12 م واس
لندن 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالدولة الإمارات في لندن اليوم، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة إضافة إلى مناقشة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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