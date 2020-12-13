عمّان 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق الجزيرة على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة،رفع الجزيرة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 21 نقطة في المركز الخامس.وفي المباراة الثانية، فاز فريق الوحدات على الرمثا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الحسن الدولي، ليرفع الوحدات رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 28 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //00:32ت م0099