عام / دول القارة الأفريقية تسجل 19 ألفًا و 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
أديس أبابا 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس
أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن دول القارة الأفريقية سجلت 19 ألفًا و 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 404 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا بلغ مليونين و 343 ألفًا و 128 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 ألفًا و 669 حالة وفاة.
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