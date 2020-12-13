أبوجا 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020م واسأعلنت الشرطة النيجيرية أن عصابات مسلحة ببنادق هاجمت مدرسة ثانوية في محافظة كاتسينا شمال غرب نيجيريا، وأن العشرات من الطلبة مفقودون.وأفاد المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى في بيان أن المسلحين اقتحموا مدرسة العلوم الثانوية الحكومية التي يدرس فيها 800 طالب في مقاطعة كنكرة، وأن الشرطة المتواجدة في المكان تبادلت إطلاق النار معهم ما سمح لبعض الطلاب بالفرار.وأضافت الشرطة أنها تعمل مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد الطلبة المفقودين، أو الذين اختطفوا والعثور عليهم، مشيرة إلى إصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع العصابة.وتعاني محافظة كاتسينا من العصابات الإجرامية التي عادة ما تهاجم السكان المحليين وتختطفهم بغية الحصول على فدية.// انتهى //03:28ت م0108