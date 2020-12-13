غروزني 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر جمهورية الشيشان الروسية اليوم​​​.وذكر جهاز الطوارئ المحلي بروسيا أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وكان مركزه منطقة أوروس مارتان وعلى عمق 25 كيلومترًا.وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالزلزال في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا الروسية.ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //04:26ت م0109