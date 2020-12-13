الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير جازان يطلع على مرفأ الصيادين ويتفقد شاطئ الشقيقفيصل بن سلمان يدشّن حزمة من مشروعات وزارة النقل بالمدينةمركز الملك سلمان.. إغاثة للنازحين والمحتاجينندوة شؤون الحرمين: لا مكان لفاسد في عصر الحزم«ريف» يعزز قدرات صغار المنتجين الزراعيين«إنسان»: اعتماد 100 فرصة تطوعية للعاملين وأسرهمأمانة المدينة تتصدى للعابثين بالممتلكات العامةرصد 222 مخالفة في منشآت لم تلتزم باحترازات «كورونا»"مدرستي" نجحت في جمع أطراف العملية التعليمية عبر قاعات افتراضية آمنةإيران تنتهك حقوق الإنسان وتعدم المعارض "زم"أحكام الإعدام تثير الأميركييننكسة جديدة لترمب.. وتكساس تدعو للانفصالأميركا والمكسيك تبدآن التطعيم ضد "كوفيد-19"// يتبع //06:02ت م0002