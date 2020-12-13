عام / الصحف السعودية
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمير جازان يطلع على مرفأ الصيادين ويتفقد شاطئ الشقيق
فيصل بن سلمان يدشّن حزمة من مشروعات وزارة النقل بالمدينة
مركز الملك سلمان.. إغاثة للنازحين والمحتاجين
ندوة شؤون الحرمين: لا مكان لفاسد في عصر الحزم
«ريف» يعزز قدرات صغار المنتجين الزراعيين
«إنسان»: اعتماد 100 فرصة تطوعية للعاملين وأسرهم
أمانة المدينة تتصدى للعابثين بالممتلكات العامة
رصد 222 مخالفة في منشآت لم تلتزم باحترازات «كورونا»
"مدرستي" نجحت في جمع أطراف العملية التعليمية عبر قاعات افتراضية آمنة
إيران تنتهك حقوق الإنسان وتعدم المعارض "زم"
أحكام الإعدام تثير الأميركيين
نكسة جديدة لترمب.. وتكساس تدعو للانفصال
أميركا والمكسيك تبدآن التطعيم ضد "كوفيد-19"
// يتبع //
06:02ت م
0002