وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( طريق التغيير ) : عندما أعلنت المملكة الحرب على الفساد وملاحقة المفسدين أينما وجدوا، لم يكن أحد يتصور بأن تكون هذه الحرب بهذه الشمولية والديمومة، فضلاً عن الحزم والإصرار في اقتلاع جذور الفساد، وهي أوصاف تؤكد أن هذه الحرب مستمرة ومتواصلة ولا حدود لها، مستهدفةً كل من تسول له نفسه استغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، أي كان، سواء مازال في منصبه أو تركه.وتابعت : ولاة الأمر هم من أعلنوا بداية هذه الحرب، ولكن لم يعلنوا نهاية لها، في رسالة صريحة وجلية، يبعثون بها إلى الداخل والخارج بأن المملكة سلكت طريق التغيير الجذري برغبة جادة وعزيمة لا تلين، ولن يُوقفها أحد عما عزمت عليه، وأن هذه الحرب مهمة وضرورية لدعم خطط الإصلاح التي اعتمدتها البلاد بالتزامن مع إطلاق رؤية 2030.وأضافت : هذه الحرب تعبر عن عزم المملكة الجاد، وسعيها الحثيث للقضاء على الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطن، وتتجسد هذه المعاني على أرض الواقع مع تحركات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالإعلان بين فترة وأخرى عن قضايا فساد كثيرة، المتورط فيها موظفون كبار، من غالبية المؤسسات والوزارات، بما فيها الوزارات السيادية، مثل الدفاع والداخلية، وفي هذا رسالة أخرى بأنه لا أحد فوق القانون في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، ففي عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، لا حصانة لفاسد مهما كان منصبه، ومهما بلغت مكانته، يضاف إلى ذلك أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة.// يتبع //06:02ت م0003