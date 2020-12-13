وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( تجربة فريدة ) : سجلت المملكة تجربة فريدة في التعامل مع الأزمات، وظهر ذلك جلياً أثناء جائحة كورونا العالمية فقد استطاعت بدعم قيادتها السخي تعزيز قدرات القطاع الصحي من منطلق أولوية صحة الإنسان وسلامته، فكانت الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات دور حاسم في محاصرة الوباء والتخفيف من آثاره وتداعياته.وتابعت: وشملت إنسانية المملكة جميع سكانها بإتاحة العلاج المجاني كما تم تلبية جميع احتياجات القطاع الصحي مما مكنه من التعامل باحترافية وقدرات عالية سواء في المراكز المخصصة للعزل واعتماد البروتوكولات العلاجية والمسح النشط أو الاستفادة الكاملة من البنية الرقمية لتوسيع دائرة التصدي للفيروس والقضاء عليه بالإضافة إلى التكامل والتنسيق مع كافة الجهات المختصة والعمل في تناغم تام للوصول إلى أفضل النتائج ، وقد أثمرت هذه الجهود في انخفاض حالات الإصابات وبالتالي ارتفاع معدلات التعافي والإعلان عن البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة بعد استقبال اللقاح المعتمد في الأيام القليلة القادمة? .وختمت : هذه النجاحات واكبتها جهود سعودية رائدة بحشد العالم عبر قمتي مجموعة العشرين الكبار ، ومنظومة الأهداف العظيمة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وذلك لحماية الأرواح وصولاً إلى اقتصاد قوي ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة، والأهم أيضاً تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لجميع الشعوب حول العالم وتعيشها اليوم واقعاً، وهي ترنو بالمزيد من التفاؤل إلى مستقبل أفضل.// يتبع //06:02ت م0004