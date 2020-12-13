وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( نظام إيران.. الإرهاب والتحايل ) : الممارسات الـتي لا يتورع الـنظام الإيراني عن الاستمرار في القيام بها لخدمة أجنداته المشبوهة، والـتي يتخذ من دعم الميلـيشيات الإرهابية في اليمن والعراق ولبنان ودول عربية، ومد هذه الأذرع الإيرانية بالسلاح والمال لتمضي في ارتكاب الجرائم والاعتداءات؛ تتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في تلـك المواقع الـتي تتمركز فيها، ويمتد ذلـك الخطر والتهديد ليبلغ الآفاق الإقليمية والدولية.وتابعت : من يرصد تصرفات النظام الإيراني؛ يستدرك أنه من الاستحالة بما كان أن يكون هذا النظام جزءا طبيعيا من العالم، فبرغم المساعي الدولية لتغيير سلوكه وتعاقب القرارات والعقوبات، إلا أنه يستمر في مساعيه لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ولعل ما ورد في بيان إدانة الـولايات المتحدة الأمريكية للقانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي، وتأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه إذا تم تطبيق هـذا القانون فسيؤدي إلـى تخصيب إيران لليورانيوم إلـى مستوى خطير يبلغ 20 %، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الـشاملـة المشتركة علـى مستويات الـتخصيب، بالإضافة إلـى توسيع مخزونه من الـيورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.وأضافت : وما أفاد بومبيو، عن كون النظام الإيراني لم يقدم أي مبرر تقني موثوق لسبب حاجته إلـى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلـمي، وأن الـنظام الإيراني أعاق منذ ما يقرب من عامين جهود الـوكالـة الـدولـية للطاقة الـذرية لحل الأسئلـة المتعلـقة بالمواد والأنشطة الـنووية غير المعلـنة المحتملـة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.// انتهى //06:03ت م0007