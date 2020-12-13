‏الخرطوم 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تسجيل السودان، أمس 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وعرجت على تجديد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية التام والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، كما أكد أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن يسيران بانضباطية والتزام وحسب المخطط.وركزت صحف الخرطوم على تصريح وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأن عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل والمنشآت الفلسطينية جريمة بحق الإنسانية،يستمر العالم في تجاهلها.ولفتت الانتباه إلى دعوة البرلمان العربي للأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة شعبها والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.وأخبرت صحف الأحد عن مقتل 90 مسلحُا على الأقل من حركة طالبان في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية.وأشارت إلى اعتماد البرلمان العربي في ختام اجتماعاته أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مشروع قرار حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول العربية.// انتهى //09:56ت م0012