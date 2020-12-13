بيت لحم 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من مدينة بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت مصطفى عمار سلهب، ومحمود عبد الغني سلهب، ونور قراقع وجميعهم من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، والأسير المحرر فراس إبراهيم بيت راشد، وصالح عبد الهريمي، من شارع الصف، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.// انتهى //09:56ت م0013