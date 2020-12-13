إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم بالجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا الذي حصد مزيدًا من القتلى خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية مع استمرار ارتفاع الإصابات اليومية به.وأخبرت عن تواصل الحكومة الباكستانية مع الصين وروسيا ودولاً أخرى لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على مشاريع التنمية الجارية في باكستان وعزم الحكومة على بناء محطات جديدة للطاقة، واستبدال مصادر الطاقة التقليدية بالطاقة المتجددة في بعض المشاريع الحديثة.وأشارت إلى عزم أحزاب المعارضة الباكستانية على استعراض قواتها السياسية خلال اجتماع سياسي كبير تنوي عقده مساء اليوم في مدينة لاهور.في الشأن الاقتصادي عرجت صحف الأحد على ارتفاع عائدات الباكستانيين المقيمين في الخارج إلى 2.3 مليار دولار خلال شهر.أفغانيًا تناقلت أنباء القصف الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة الأفغانية كابل في ثاني هجوم من نوعه خلال شهر.إقليميًا أخبرت صحف باكستان عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا عالميًا عن 70 مليونًا و 1.6 مليون حالة وفاة.// انتهى //10:09ت م0014