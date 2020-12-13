القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس مع نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال، على حرص مصر على دعم وتعزيز التعاون مع العراق.وسلّطت الضوء على إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، انعقاد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل، من أجل الإعلان عن حزمة من المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 478 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 121089 حالة إصابة، والوفيات إلى 6898 حالة وفاة.وتابعت صحف القاهرة المفاوضات الجارية حاليًا داخل الكونجرس الأمريكي بشأن تفعيل إبعاد السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.ونوّهت إلى رفض المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس وأيّدها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.وتحدثت عن تنديد نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح بالهجمات الصاروخية التي وقعت على العاصمة الأفغانية كابل، مشيرة في الوقت ذاته إلى مصرع 90 مسلحًا من حركة طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان.// انتهى //10:19ت م0015