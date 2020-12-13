رام الله 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 33 حالة وفاة، وأصابة 1845 حالة جديدة بكورونا، فيما تعافى 2182 حالة، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأولت اهتمامًا بتأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن لجوء الحكومة إلى الإغلاقات هو خيار المضطر، وإجراء صحي وقائي وليس إجراء عقابي كما يعتقد البعض.وأوردت صحف الأحد التقرير الصادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الأنسان، المتضمن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 413 فلسطينيًا من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر نوفمبر الماضي، من بينهم 49 طفلاً، و7 نساء.ونشرت تصريح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قائلاً: "إن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي على رأس التحديات ولن نصمت عن هذا إطلاقًا، رغم ما طرأ من مستجدات".وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل والمنشآت الفلسطينية "جريمة بحق الإنسانية، يستمر العالم في تجاهلها".// انتهى //10:23ت م0016