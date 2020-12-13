بغداد 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاجتماع التفاوضي الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وفد إقليم كردستان،والذي جرى خلاله التأكيد على الالتزام بتنفيذ قانون العجز المالي الذي أقره البرلمان العراقي الشهر الماضي.وتطرقت صحف بغداد مجددا إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية المزمعة في يونيو من العام القادم 2021م, مبرزة المباحثات التي أجراها أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات في هذا الصدد, بخاصة مايتعلق بمتابعة أداء مفوضية الانتخابات في المجالات المتعلقة باختصاصاتها.وتناولت صحف الأحد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية المزمع عقدها في بغداد في الربع الأول من العام القادم 2021م ,والتي تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية الثلاث, فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي, منوهة باحتضان القاهرة أمس السبت اجتماع المجلس الوزاري التنفيذي للقمة المذكورة.وفي الشأن الأمني تطرقت صحف اليوم إلى القصف الجوي التركي الذي طال أمس مناطق في إقليم كردستان العراق مستهدفا قرى مدنية في محافظة دهوك, منوهة بقيام وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق باستدعاء السفير التركي لدى بغدادَ وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية قصف بلاده المتكرر لمناطقَ بشمالِ العراقِ.// انتهى //11:15ت م0019