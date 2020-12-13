القاهرة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "دور إدارة العمليات وتحديد المؤشرات في تطوير الأداء المؤسسي".وأوضحت المنظمة العربية في بيان لها أن صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضى المستفيدين المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية أكد خلال افتتاحه فعاليات الندوة على أهمية الموضوعات والقضايا التي تناقشها الندوة، ومنها إدارة العمليات ومؤشرات الأداء والتي تسهم بشكل كبير في تطوير الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي.وناقشت الندوة عددًا من المحاور المهمة، ومنها الإدارة بالمؤشرات كمدخل للتطوير المؤسسي، والتعريف بإدارة العمليات كمنهج إداري حديث لتحسين جودة الخدمات والمنتجات بما ينسجم مع احتياجات المستفيدين، ومراحل إدارة العمليات والأنشطة المتضمنة في كل مرحلة، ومزايا وخصائص وأنواع مؤشرات الأداء، ودورها في تطوير الأداء المؤسسي.// انتهى //11:32ت م0021