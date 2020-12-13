موسكو 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 488 حالة وفاة بالإضافة إلى 28080 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 46941 وفاة و2653928 إصابة.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 20277 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 2106235.// انتهى //11:35ت م0022