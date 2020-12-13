إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسفجر مسلحون مجهولون سكة حديدية للقطارات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المسلحين زرعوا عبوة ناسفة على السكة الحديدية التي تربط مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بمدينة تفتان، وفجروها ما أدى إلى تلف جزء من قضبان الحديد.وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الحادث لتأمينه تمهيداً لبدء أعمال الصيانة لاستئناف حركة القطارات التي تأثرت بتلف السكة الحديدية.// انتهى //11:46ت م0023