سكاكا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسقدّمت مراكز "تأكد" في الجوف خِدْماتها لـ 20766 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وخصصت الصحة مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة شخص مصاب؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق "صحتي".وتوجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا بأن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.// انتهى //11:47ت م0024