الجوف 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساستفاد 40522 مراجعاً من خدمات عيادات " تطمن " في الجوف منذ بدء نشاطها وحتى الآن .وتُقدم عيادة " تطمن " خِدْماتها من خلال ثلاث عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.يذكر أن عيادات " تطمن " مخصصة لخدمة كلِّ مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيقٌ في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:51ت م0025