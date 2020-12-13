جدة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة البالغ عددها 6802 جولة ، عن ضبط 1597 مخالفة .وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة بواقع 2951 جولةً ضُبطت خلالها 805 مخالفات ، والطائف 1287 جولات ضُبطت خلالها 453 مخالفة ، والعاصمة المقدسة 2067 جولة ضُبطت خلالها 274 مخالفة ، والقنفذة 497 جولة ضُبطت خلالها 65 مخالفة .وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.// انتهى //12:55ت م0035