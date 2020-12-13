الجزائر 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الاهتمام بحصيلة أداء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السياسية والاقتصادية خلال العام الأول من فترته الرئاسية، مقدرة بأنها كانت إيجابية وسمحت بتحقيق مطالب الحراك الشعبي بالتغيير الديمقراطي وعلى رأسها وضع دستور جديد للبلاد سيصادق عليه الرئيس تبون بعد عودته من رحلته العلاجية من فيروس كورونا بألمانيا قبل نهاية الشهر الجاري.وتابعت الوضع الوبائي في الجزائر، مشيرة إلى تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وَفَيَات إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل تماثل 438 مريضًا للشفاء، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 91638 حالة، وإجمالي المتعافين 60028 شخصًا.وأبرزت صحف الجزائر في الشأن المغاربي، إعلان الأمم المتحدة أن مبعوثتها إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ستستضيف اجتماعًا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا في جنيف، الأسبوع المقبل، لبحث إجراء إصلاحات اقتصادية بليبيا.وأشارت إلى مطالبة رئيس وزارء لبنان المكلف سعد الحريري بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري، مبينًا أن العقوبة التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ، وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص.وفي أخبارها الدولية الأخرى، تطرقت صحف الأحد إلى إعلان جو بايدن، الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد تسلمه مقاليد الحكم من سلفه دونالد ترامب، الذي قرّر الانسحاب منها.// انتهى //12:57ت م0036