القدس المحتلة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عطا ماهر حمدان (20 عامًا) من بلدة العيزرية، ويزن خالد محيسن من بلدة أبو ديس، وذلك بعد أن دهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.// انتهى //12:59ت م0037