تونس 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واستطرقت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها إلى أبرز محاور زيارة العمل التي بدأها أمس، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى فرنسا وإيطاليا بدعوة من نظيره الفرنسي جون كاستاكس ورئيس مجلس الوزراء الايطالي جيوزيبي كونتي، والتي تهدف أساسًا إلى تعزيز الشراكة الأورومتوسطية والبحث عن حلول اقتصادية جديدة.وتابعت تطورات الوضع الوبائي في تونس مخبرة عن تسجيل البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية 35 حالة وفاة جديدة و1289 إصابة جديدة ليصل إجمالي الوفيات الـ 4 آلاف حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس فيما تجاوزت الإصابات 100 ألف إصابة.وألقت صحف التونسية الضوء على تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ، أمس، أن على قادة العالم إعلان حالة "الطوارئ المناخية" في بلدانهم، مشددًا على أن ذلك ضروري لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض.وأخبرت عن تظاهر آلاف الأمريكيين أمس في شوارع واشنطن دعمًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ولمزاعمه بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، في وقت رفضت فيه المحكمة العليا طعون ترامب الأخيرة التي قد تكون آخر فرصة لإبطال نتيجة الانتخابات.// انتهى //13:03ت م0039