الكويت 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسرخصت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاستخدام الطارئ للقاح (فايزر - بيونتك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، - في تصريح صحفي - أن الترخيص جاء بعد مراجعة اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية؛ وأجرت تقييمًا شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، إضافة إلى مراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، والتحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.وأكد البدر أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدًا أن وزارة الصحة الكويتية ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلًا عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //13:13ت م0040