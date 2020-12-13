بريدة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسشاركت جامعة القصيم ممثلة بالمستشفى البيطري الجامعي في فعاليات النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل للمرة الثالثة.وأوضح مدير المستشفى الدكتور عبد الله بن منصور الحواس أن اللجنة بدأت أعمالها قبل انطلاق المهرجان، لتأهيل الإبل المرشحة للمشاركة من عدمها، حيث تم فحص 3050 حالة، فيما تم استبعاد 43 حالة ، واستبدال طبي لحالتين مرضيتين.وشملت فحوصات اللجنة البيطرية فحص الإبل بالأجهزة المتطورة للكشف عن أنواع الغش المتعددة، واكتشاف كل ما يغير من شكل الحيوان الظاهري عن الطبيعي، كما تم الكشف عن المواد المستخدمة المخالفة في الإبل مثل، البوتكس والسيلكون وحمض الهيالويرونيك والمواد المالئة والمنشطات والهرمونات والمراهم الموضعية المخدرة.// انتهى //13:21ت م0042