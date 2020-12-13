الدمام 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 377 جولة رقابية، نتج عنها رصد مخالفتين تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19"، ومخالفة واحدة للتكدس في الأسواق المركزية.كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 713 موقعاً، باستخدام 142893 لتراً من المعقمات والمطهرات، ورفع 7525 طناً من النفايات، وإزالة 4349 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات .ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى //13:36ت م0044