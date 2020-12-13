الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود وأعضاء النادي.واستعرض المحمود عدداً من المشروعات التي يعتزم النادي إقامتها خلال الفترة القادمة .وقدم المحمود شكره وامتنانه لسموه على ما يلقاه النادي من دعم .وفي نهاية الاستقبال قدم المحمود لسموه نسخاً من أحدث إصدارات النادي.// انتهى //13:46ت م0046