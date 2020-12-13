فرانكفورت 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسوافقت الحكومة الألمانية على تشديد مجموعة من الإجراءات والعزل العام في مسعى لكبح موجة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على مجموعة من إجراءات العزل العام لمواجهة موجة الإصابات بفيروس كورونا ، مبينة أن الإجراءات تشمل إغلاق معظم المحالِّ من يوم الأربعاء المقبل وحتى العاشر من يناير، إضافة إلى الاتفاق على إغلاق المدارس خلال تلك الفترة.// انتهى //13:49ت م0047