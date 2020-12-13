تونس 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسبدأت بالعاصمة التونسية أعمال مؤتمر الإسكان العربي السادس، عبر الاتصال المرئي، حول "سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها، بمشاركة 22 دولة عربية.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لتبادل الخِبْرات والتجارِب والدراسات الخاصة بمعالجة الأحياء السكنية العشوائية فيما ستعمل تونس من خلال المؤتمر الذي يستمر يومين على تقديم مقترحات عملية انطلاقًا من تجرِبتها في المجال.وأكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي، كمال الدوخ في تصريح له على هامش أعمال المؤتمر أن هذا اللقاء يهدف إلى تشخيص الوضع العام للعشوائيات وتقييم البرامج المنجزة لمعالجتها والحد من انتشارها إلى جانب التأسيس لوضع وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم للحدِّ من انتشارِ العشوائياتِ وإيجاد الحلول الإسكانية البديلة في البلدان العربية.// انتهى //13:50ت م0048