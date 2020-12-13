اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة اليمنية
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
حجة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.
وجرى خلال الفترة من 1 حتى 30 نوفمبر 2020م، ضخ 4.822.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.984.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فَرْدًا.
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14:39ت م
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