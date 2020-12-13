المكلا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة المكلا بمشاركة عدد من أطباء القلب بالمملكة، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.وأجرى الفريق الطبي للمركز في اليوم الأول 28 عملية جراحية منها 23 قسطرة قلب و 5 عمليات قلب مفتوح دون حدوث مضاعفات -ولله الحمد-.ويهدف برنامج "نبض السعودية" إلى عمل مايقارب 2,940 جراحة في مجالي القلب المفتوح والقسطرة يستفيد منها الأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية.ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.//انتهى//14:57ت م0059