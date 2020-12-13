الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسوقع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي وكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، مذكرة لتطوير مفهوم التداوي بالأعشاب الطبيعية.وتهدف المذكرة إلى تحقيق تعاون مشترك بين المركز والكلية في المجالات التدريبية، والبحثية، والتوعوية، والتقنية، والتطويرية، بما يضمن إثراء المحتوى العلمي والمعرفي للأنشطة التعليمية بالتجارِبِ والخبرات التطبيقية من خلال استحداث برامج أكاديمية وتدريبية رائدة، بالإضافة إلى التعاون في إعداد موسوعة للأعشاب الطبيعية.وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي; أن التعاون مع كلية الصيدلة يأتي في سبيل تطوير ممارسي الطب البديل والتكميلي لتوفير فرص مهنية واسعة في مجال الطب التكميلي والمساهمة في الارتقاء بممارسات الطب التكميلي لتكون خيارًا علاجيًّا متاحًا للمجتمع وَفْق أعلى المعايير.// انتهى //15:07ت م0060