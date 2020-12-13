اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,819 حقيبة شتوية للمحتاجين في منطقتي شانقلا وشترال الباكستانية
الأحد 1442/4/28 هـ الموافق 2020/12/13 م واس
إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,819 حقيبة شتوية تتضمن البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية و الشالات النسوية للأسر والأفراد الأكثر احتياجا في باكستان.
وجرى توزيع 810 حقائب في منطقة شانقلا و 1,009 حقائب في منطقة شترال، استفاد من إجمالي التوزيع 10,914 فرداً.
يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 22,550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.
// انتهى //
15:16ت م
0063