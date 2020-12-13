إسلام آباد 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,819 حقيبة شتوية تتضمن البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية و الشالات النسوية للأسر والأفراد الأكثر احتياجا في باكستان.وجرى توزيع 810 حقائب في منطقة شانقلا و 1,009 حقائب في منطقة شترال، استفاد من إجمالي التوزيع 10,914 فرداً.يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 22,550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.// انتهى //15:16ت م0063