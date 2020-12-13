نجران 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الركن سعد الشهراني.واطلع سموه على التقرير الإحصائي للجنة السلامة الشاملة بمدينة نجران مشتملاً على نتائج أعمال الكشف على نشاط المحلات التجارية والإيواء ونشاط إسكان العمالة.كما كرم سمو أمير منطقة نجران عدداً من المواطنين المتطوعين الحاصلين على نوط الحج .ونوه سموه بأهمية الأعمال التطوعية في خدمة المجتمع، مؤكداً أن المجتمع السعودي هو مجتمع محب لكل أعمال الخير سواء في موسم الحج أو في مختلف المناسبات.// انتهى //15:19ت م0064