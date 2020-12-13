الدمام 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة، في مكتب سموه اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة، عدداً من داعمي أعمال اللجنة العليا لإصلاح ذات البين.وأثنى سموه على جهودهم المبذولة لدعم مسيرة إصلاح ذات البين في المنطقة، منوهاً بالعمل المجتمعي المشترك الذي يقوم به رجال الأعمال والداعمون من جهة والمستفيدون من برامج ومبادرات اللجنة من جهة أخرى لإصلاح ذات البين في القضايا المختلفة، مؤكدا أن دورهم محوري وأساسي يُمكّن اللجنة من حل القضايا المختلفة، وأن الجهود التكاملية بين فئات المجتمع تعزز قيمة الترابط في المجتمع، وتسهم في إرساء قيمة العفو التسامح.ثم كرم سموه الداعمين من رجال الأعمال.فيما أشار رجال الأعمال والداعمون إلى أن اللجنة تقوم بدور مهم في الحد من القضايا، ومعالجة المشكلات، وهو دور يسند عمل مختلف الأجهزة الحكومية، ويسهم في تحقيق قيمة العفو وترسيخها.// انتهى//15:22ت م0065