أبها 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأنجزت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة خلال الأسبوع الماضي 465 رخصةً بلديةً ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها عبر منصتها الإلكترونية المرتبطة بمنصة "بلدي".وأوضحت الأمانة أنها أتاحت لجميع المستفيدين إنجاز معاملاتهم، دون الحاجة إلى الحضور للأمانة أو البلديات التابعة لها؛ حيث توفر منصة الأمانة الإلكترونية العديد من الخدمات والتعاملات الإلكترونية بطريقة ميسرة.وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى أن أمانة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني تواصل تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية الإلكترونية عبر البوابة الجغرافية الرقمية للأمانة ، حيث تتضمن الخدمات فرز الأراضي وإصدار الكروكي المساحي وتحديث الصكوك واعتماد المخططات والرخص البلدية وإصدار الرخص التجارية والإنشائية، والتفويض البلدي، والاستعلام وبوابة الفرص الاستثمارية بشكل إلكتروني كامل وبطريقة ميسرة.// انتهى //15:26ت م0067