الأحساء 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، اليوم "عن بُعد" باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الـ 18 من ديسمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت عنوان ( مجامع اللغة العربية : ضرورة أم ترف) .وأوضح مدير تعليم المحافظة حمد العيسى، أن تخصيص اليونيسكو يومًا للغة العربية من بين خمس لغات فقط على مستوى العالم للاحتفال السنوي، دليل على أهميتها وقيمتها، داعيًا المعلمين والمعلمات إلى العناية باللغة العربية والالتزام بها خلال ما يقدم للطلاب والطالبات من برامج، وتجنب الأخطاء اللغوية الشائعة في المجتمع التعليمي والتربوي .// انتهى //15:26ت م0068